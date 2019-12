Everton, ecco Ancelotti: "Felice di tornare in Premier League"

Da pochi minuti Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Everton. Dopo l'annuncio, l'allenatore ex Napoli ha voluto condividere la sua soddisfazione per la nuova esperienza tramite il suo account Twitter: "Entusiasta di annunciare il mio approdo all'Everton. Sono felice di tornare in Premier League e di far parte di questo club storico. Grazie per la fiducia", le prime parole di Carletto da manager dei Toffees.



Excited to share the news that I am joining Everton FC. I am delighted to be back in the Premier League and to be part of this historic club. Thank you for your trust in me. #WelcomeMrAncelotti #EFC #COYB pic.twitter.com/13yhM5iHnK

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) December 21, 2019