Everton, ecco Kean: "Sono abituato a vincere, porto questa mentalità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moise Kean è da pochi minuti un nuovo attaccante dell'Everton. Il classe 2000 ha rilasciato anche le prime dichiarazioni al sito ufficiale del club del Merseyside: "Sono orgoglioso e onorato di indossare la maglia dell'Everton. Darò il mio meglio per fare bene con questa squadra. Mi sono convinto a trasferirmi perché l'Everton è un club che guarda al futuro, proprio come me. Conosco le dimensioni del club, che ha grandi ambizioni. Lavorerò duramente per aiutare la squadra a raggiungere i traguardi che s'è prefissata. Sono abituato a vincere e voglio portare questo atteggiamento vincente anche qui. Spero di fare bene in campo e di dare gioie ai tifosi".