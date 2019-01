Everton, Jacomuzzi esclude Diawara: "Perché dovrebbe venire da noi?"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carlo Jacomuzzi, osservatore dell'Everton, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "La gara tra Napoli e Lazio? A un certo punto pensavo di aver sbagliato stadio perché non mi sembrava ci fossero assenze nel Napoli. Ci sono tante partite in Italia durante le quali mi addormento. Ad esempio sono andato a vedere anche Inter-Sassuolo e non sapevo cosa scrivere nel report per l'Everton. Ieri invece mi sono divertito. Vedere Callejon è sempre un piacere, ma anche Mario Rui ha fatto una gran partita per intensità. Diawara? Ho scritto che ci sono tanti giocatori validi, ma l'Everton non fa la Champions League, quindi perché un giocatore dovrebbe muoversi dal Napoli per venire da noi?", le parole riportate da Tuttonapoli.net.