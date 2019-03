© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Everton figura nella lista dei nomi più caldi per la prossima sessione di mercato del Milan. L'ala del Gremio, intercettato a Praga, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dell'interesse dei rossoneri nei suoi confronti: "Sono molto contento dell'interesse del Milan, è una squadra enorme a livello europeo. Vedremo come andrà a finire, ma sono molto contento, perché è veramente una grande squadra. Compagno di squadra di Paquetá anche nel Milan? Perché no?! Scherzo spesso con Paquetá dicendo che, se tutto andrà in un certo modo, possiamo diventare compagni di squadra".