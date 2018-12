"Evitare brutte figure": Lazio qualificata, ma l'Olimpico attende risposte

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

"A volte quando non si hanno motivazioni si va incontro a brutte figure, e questo non deve succedere. Schiererò una squadra competitiva per chiudere bene il girone". L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato così in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con l'Eintracht Francoforte. Se è vero che sia Die Adler che i biancocelesti sono già qualificati alle fasi finali di Europa League, rispettivamente come prima e seconda forza del Gruppo H, in casa Lazio c'è grande voglia (e bisogno) di tornare a un successo che manca ormai da oltre un mese (Lazio-Marsiglia 2-1 dell'8 novembre). Nelle ultime cinque partite, infatti, Strakosha e compagni non sono riusciti ad andare oltre al pareggio (1-1 con Sassuolo, Milan e Chievo; 2-2 con la Sampdoria), perdendo a sorpresa 0-2 la sfida europea con l'Apollon Limassol.

Dinanzi all'Eintracht gli esperimenti non mancheranno, vista anche la condizione precaria di alcuni big come Milinkovic-Savic e Immobile, ma l'Olimpico e l'intera società attendono una sterzata sia dal punto di vista del gioco che da quello del risultato. A partire da Luis Alberto, divenuto un vero e proprio caso dopo le voci di mercato di quest'estate, i problemi di pubalgia e un inizio di stagione a dir poco deludente, ma comunque elogiato pubblicamente da Inzaghi ieri pomeriggio. Lo spagnolo, stasera più che mai, sarà chiamato infatti a dare continuità al buon approccio mostrato contro la Samp. Con la speranza di riprendere, prima o poi, lo straordinario cammino interrotto lo scorso anno. Magari già da stasera...

La classifica del Gruppo H

Eintracht Francoforte 15

Lazio 9

Apollon Limassol 4

Olympique Marsiglia 1