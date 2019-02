Evoluzione Bakayoko. Il Milan è intenzionato a riscattarlo in estate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Martedì sera in Coppa Italia contro il Napoli, Tiemoué Bakayoko è stato il migliore in campo insieme ovviamente a Piatek, autore di una doppietta. Dopo un inizio di stagione molto difficoltoso, il francese è cresciuto in maniera esponenziale, tanto che il club di via Aldo Rossi sembra assolutamente intenzionato a riscattarlo in estate dal Chelsea. La cifra è importante, 35 milioni di euro, ma se il rendimento di Bakayoko continuerà ad essere quello delle ultime settimane il Milan è pronto a spendere questi soldi più che volentieri. Durante i contatti che le due società hanno avuto per Higuain, si è discusso anche del centrocampista francese, il quale vuole rimanere a tutti i costi a Milanello. Si dovrà stare attenti a rispettare i paletti del Fair Play Finanziario: dopo Paquetà e Piatek, si tratterebbe della terza operazione in pochi mesi da 35 milioni: l'UEFA continua a seguire con attenzione i conti del club milanista e l'investimento sarebbe consistente, ma a 24 anni e con la garanzia di un lungo contratto la spesa sarebbe ammortizzata. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.