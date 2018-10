Evoluzione o involuzione? Belotti e Simeone deludono in zona gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino e la Fiorentina fanno affidamento sui loro gol per sognare l'Europa, ma Andrea Belotti e Giovanni Simeone continuano a faticare nei pressi della porta avversaria. Anche stasera, nella sfida in casa dei granata, sia il Gallo che il Cholito hanno lasciato il campo senza riuscire ad andare a segno. Il primo ha provato a fare a sportellate come sempre, il secondo è partito dalla panchina e - inserito a inizio ripresa - ha fallito un'ottima occasione su lancio di Chiesa. Sirigu ci ha messo una pezza, ma l'argentino non sta mostrando una evoluzione concreta rispetto alla passata stagione. Proprio come Belotti, ancora un lontano parente rispetto alla punta ammirata due stagioni fa. Mazzarri e Pioli sperano di ritrovare i rispettivi bomber per lottare in chiave Europa, ma il rendimento è praticamente uguale: due gol per l'attaccante granata, idem per il figlio del Cholo. Troppo poco, davvero, per essere considerati top player o presunti tali.