Attraverso il suo profilo 'Instagram', Patrice Evra ha mandato un messaggio alla Juventus e ha annunciato la sua presenza all'Allianz Stadium per la gara di questa sera contro l'Atletico Madrid: "Voglio solo mandare un messaggio di positività - ha detto l'ex terzino bianconero -. Quelli che non credono alla qualificazione devono dirlo ad Allegri e devono essere messi da parte. I tifosi che non ci credono non devono nemmeno andare allo stadio, non devono portare energia negativa. Lo so che la sfida con l'Atletico Madrid è molto difficile, ma non fatemi venire per niente. Forza Juventus fino alla fine