Evra: "Da piccolo facevo l'elemosina e vivevo per strada, non mi vergogno a dirlo"

vedi letture

L’ex giocatore della Juventus Patrice Evra ha rilasciato una lunga intervista nel corso di un podcast del Manchester United, rivelando alcuni dettagli relativi alla sua infanzia: “Avevo molti fratelli e sorelle e vivere per le strade di Parigi non era facile. Mio fratello Dominique lavorava da McDonald’s, andavo lì così dividevamo il cibo. Non ho paura di dire che ho chiesto l’elemosina. Mi mettevo davanti ai negozi e chiedevo una moneta a chi passava. Ma non cambierei nulla, ero sempre felice. Mi ha reso l’uomo che sono. Per le strade ho imparato a essere forte. Non sono una vittima, non voglio che la gente mi ami perché dico queste cose. Voglio motivare i bambini a non mollare. Se credi in te stesso, farai qualsiasi cosa. Questo è tutto”.

Evra ha poi rivelato di essere stato vicino a diversi top club: “Non avevo desiderio di proseguire le discussioni con Arsenal, Liverpool o Real Madrid. Tutti loro hanno parlato con il mio agente nel corso elle ultime stagioni. Ma per me era finita, come ho detto ai dirigenti del Monaco io volevo solamente parlare con il Manchester United”.