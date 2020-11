Evra punzecchia Vidal: "Essere juventino fino alla fine è l’unica cosa che conta"

Simpatica vignetta quella "disegnata" da Patrice Evra su Instagram per prendere in giro l'ex compagno di squadra Arturo Vidal. Il terzino francese ha voluto sottolineare la sua "juventinità", a differenza di quella "perduta" del centrocampista cileno, passato ai grandi rivali dell'Inter nell'ultima finestra di mercato. Nell'immagine si vede l'ingresso in campo dei due dietro mister Pirlo, con cui Evra ha un dialogo immaginario. "Vincere non è importante, ma è l’unica cosa che conta ! Essere juventino fino alla fine è l’unica cosa che conta anche (scusami, Vidal)" è il messaggio lasciato da Evra a Vidal.