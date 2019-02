© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’idea, per ora, pare sia soltanto di Patrice Evra, anni 37, ultima maglia indossata quella numero 27 del West Ham: ultima apparizione il 5 maggio 2018, in campo per un minuto uno contro il Leicester. Da giugno è svincolato, ma l’esperienza certo non gli manca e non è solo questione d’età. Ora dalla Francia fanno sapere che il giocatore - che a Torino già aveva giocato dal 2014 a gennaio 2017 conquistando due scudetti e due Coppe Italia - vorrebbe tornare alla Juventus. Non pare sia un’idea condivisa dal ds bianconero Fabio Paratici - sottolinea il Corriere di Torino -, però si sa: Evra è amico di tutti, e sorprendere (tutti) è una sua specialità.