Evra spiega l'addio alla Juve: "Quella volta a Doha giocò mia sorella..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Patrice Evra racconta della scelta che lo ha portato a lsciare la Juventus: "Nel 2016-17 giocavo col contagocce, quasi solo in Champions: io però volevo scendere in campo sempre e lo feci presente ad Allegri. Non ero felice. Prima di Natale, nella Supercoppa italiana a Doha il tecnico mi comunicò che non ero titolare, toccava ad Alex Sandro. Per la prima volta in carriera non m'impegnai a fondo nel riscaldamento pre-match. Al 33' il mio collega brasiliano s'infortunò e arrivò il mio turno, ma non ero pronto e invece di Evra giocò la sorella di Evra. Era arrivato il momento di cambiare aria, anche se la Juventus conserva sempre un posto speciale nel mio cuore".