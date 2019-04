Ex collaboratore di Ancelotti: "Napoli ok col 4-3-3. Non capisco il cambio"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giorgio Ciaschini, ex collaboratore di Carlo Ancelotti, ha parlato a Radio Marte: "Non so perché abbia cambiato modulo al Napoli, questo sfugge anche e me, bisognerebbe capire cosa pensa della rosa. Solitamente Carlo studia la squadra che ha a disposizione e ne costruisce il vestito ideale. Il Napoli è nato con un 4-3-3 quindi anche secondo me era la soluzione migliore. Tra l’altro, è vero che non c’è più Jorginho, ma Fabian Ruiz è stato preso per sostituirlo mentre ritengo che la cessione di Hamsik sia stata prematura. Ancelotti non si oppone mai alle cessioni se i giocatori vogliono andare via o fare altre scelte. Prendiamo questo anno come un’occasione per ripartire: ci vuole qualcosa di diverso e può arrivare solo dal mercato. Non credo che il Napoli debba giocare col 4-4-2 in futuro perché non ha costruito i presupposti e bisognerebbe operare troppo sul mercato, il 4-3-3 è forse il modulo migliore considerando i giocatori e gli acquisti fatti in prospettiva. Serve maggiore personalità in mezzo al campo e questa va costruita con un giocatore a centrocampo di esperienza che sappia prendere la squadra, fossi nel Napoli non andrei a stravolgere l’organico”.