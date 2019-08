Ex Juve, il primo giorno in Premier: panchina per Cancelo, 21' per Kean

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Solo panchina per Joao Cancelo, 21 minuti per Moise Kean. È questo il bilancio del primo giorno in Premier League per i due giocatori ex Juventus, transitati in questo mercato estivo rispettivamente al Manchester City e all'Everton. Il terzino portoghese ha seguito in compagnia di Guardiola la vittoria dei suoi compagni, un rotondo 5-0 rifilato al West Ham. I Toffees si devono invece accontentare di uno scialbo 0-0 in casa del Crystal Palace, con Kean che è subentrato al 69' a Calvert-Lewin, senza però incidere in modo significativo sull'andamento della gara, complice il fatto che l'Everton si sia trovato in inferiorità numerica pochi minuti dopo per l'espulsione rimediata da Schneiderlin.