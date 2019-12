Analisi del valore di mercato della rosa della Lazio sulle colonne del Corriere dello Sport dopo la vittoria in Supercoppa della compagine capitolina. Il collettivo oggi alle dipendenze di Simone Inzaghi, costato al club circa 119 milioni di euro, oggi ha un valore quadruplicato.

Nel dettagli spicca il balzo di Sergej Milinkovic-Savic: acquistato per 5,9 milioni di euro e oggi valutato cento milioni. Stesso discorso per Ciro Immobile pagato 9,5 milioni di euro e oggi arrivato a 80 milioni di euro. Infine Thomas Strakosha: il portiere albanese acquistato a zero adesso è stavo valutato 30 milioni di euro.