F.Inzaghi: "Destro? Quando gioca deve mangiare l'erba, ma non solo lui"

Il tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Queste alcune battute su Destro: "Come sta? Io lo vedo molto bene, per il resto dovreste chiederlo a lui. Si allena e l’unica dimostrazione che può darmi è una: quando gioca deve mangiare l’erba, ma non solo lui. Chiunque, tutti loro sanno benissimo come la penso. Anche quando subentri dalla panchina devi cercare dimostrarmi che ho sbagliato a lasciarti fuori".