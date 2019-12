F. Inzaghi: "Simone alla Lazio? Sta facendo qualcosa di straordinario"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

All’interno della trasmissione Radio anch'io sport , in onda su Rai Radio 1, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato anche della Serie A, e nel dettaglio della Lazio di suo fratello Simone Inzaghi: “La Juventus ha valori diverse dalle altre, può vincere anche la Champions, ma il campionato è molto bello, e se mio fratello centrasse risultato stasera potrebbe anche tenere viva la lotta scudetto. Simone sta facendo qualcosa di straordinario in questi anni, la Lazio è casa sua, e voglio fargli complimenti: stasera ha una gara difficile, ma penso che la Lazio possa far bene, e se arrivasse in Champions farebbe qualcosa di incredibile. Per quanto, ripeto, Inter e Juve sono di un’altra categoria”.