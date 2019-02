FA Cup, gli ottavi: chiusura in bellezza con Chelsea-Manchester United

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel fine settimana d'Oltremanica la Premier League osserva un turno di riposo e lascia spazio alla FA Cup, che vede svolgersi il turno degli ottavi di finale. Non sono tantissime le big del massimo campionato inglese rimaste in corsa, tra chi è stato preso alla sprovvista dall'aver sottovalutato un avversario semplice solo sulla carta, capita spesso in Inghilterra, e chi invece ha pagato magari le fatiche di un calendario piuttosto fitto come quello imposto dalla Football Association.

Il tabellone è stato inaugurato dall'assaggio del venerdì sera, che ha visto il Watford far valere la differenza di categoria per riuscire ad imporsi di misura sul campo del Queen's Park Rangers grazie al gol di Capoue. Solamente altre tre gare vedono formazioni di Premier coinvolte, e la partita di cartello cade senza ombra di dubbio sul monday night. A Stamford Bridge infatti c'è una partita che sa tanto di (pen)ultima chiamata per Sarri. Il suo Chelsea, per provare a scacciare lontano le ombre della crisi, dovrà fare i conti con un Manchester United ferito, sconfitto per la prima volta sotto la gestione Solskjaer nella brutale caduta di Champions con il PSG. Quindi fari puntati anche sul Wolverhampton, di scena a Bristol domenica all'ora di pranzo, e sul Crystal Palace che poche ore più tardi va in casa del Doncaster, squadra di terza serie. Dalle altre partite potrebbe invece venir fuori il nome di una candidata a sorpresa della competizione. Occhi puntati sullo Swansea: i gallesi attraversano un periodo storico non felicissimo ma nella storia della FA Cup hanno saputo spesso come lasciare il segno.

Q.P.R. - Watford 0-1

Brighton - Derby County (oggi, ore 13.30)

Wimbledon - Millwall (oggi, ore 16)

Newport - Manchester City (oggi, ore 18.30)

Bristol City - Wolverhampton (domani, ore 14)

Doncaster - Crystal Palace (domani, ore 17)

Swansea - Brentford (domani, ore 17)

Chelsea - Manchester United (lunedì, ore 20.30)