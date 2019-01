FA Cup, Sedicesimi - Dopo il grande antipasto spazio ai possibili sogni

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Il piatto forte è già stato servito, ed era in corrispondenza dell'antipasto, ma il passato insegna che è un peccato mortale sottovalutare gli scenari che possono nascere da un turno di coppa inglese. Sì, perché se la Premier League osserva un turno di riposo ecco che si scende in campo per la FA Cup, la più sentita delle coppe nazionali. I cui sedicesimi sono già cominciati con il botto, e dopo la vittoria del Bristol City sul Bolton hanno visto l'ennesima perla di un Manchester United rinato. I Red Devils hanno eliminato l'Arsenal a domicilio, nella partita senz'altro più di spessore del fine settimana. Ma il calendario non offre solo quello.

Sono tante le formazioni di Premier League a scendere in campo, e si comincia già nel pomeriggio con gli impegni di Brighton, Newcastle, Wolverhampton ma soprattutto Manchester City. La squadra di Guardiola ospita il Burnley, squadra che milita sì in Premier ma nella parte bassa della classifica, all'Etihad. A fine pomeriggio l'Everton va a Londra, sponda Millwall, mentre in serale c'è l'affascinante, ed alquanto vintage, Wimbledon-West Ham. Domenica è invece il giorno delle grandi londinesi. Prima la sfida stra-cittadina tra Crystal Palace e Tottenham - attenzione perché le Eagles sono abituate a tiri mancini nei confronti delle big - quindi il meno probante impegno del Chelsea, che ha la possibilità di aggiustare gli umori, e chissà anche di vedere già all'opera Higuain, contro lo Sheffield Wednesday. Le squadre più accreditate, però, sono avvertite: in questa competizione chiunque si può sentir libero di segnare. Anche lo storia lo ricorda.

Il programma

Bristol City - Bolton 2-1

Arsenal - Manchester United 1-3

Accrington - Derby County (oggi, ore 13.30)

Brighton - West Bromwich (oggi, ore 16)

Doncaster - Oldham (oggi, ore 16)

Manchester City - Burnley (oggi, ore 16)

Middlesbrough - Newport (oggi, ore 16)

Newcastle - Watford (oggi, ore 16)

Portsmouth - Q.P.R. (oggi, ore 16)

Shrewsbury - Wolverhampton (oggi, ore 16)

Swansea - Gillingham (oggi, ore 16)

Millwall - Everton (oggi, ore 18.30)

Wimbledon - West Ham (oggi, ore 20.45)

Crystal Palace - Tottenham (domani, ore 17)

Chelsea - Sheffield Wednesday (domani, ore 19)

Barnet - Brentford (lunedì, ore 20.45)