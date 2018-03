FA Cup ultima spiaggia per lo United. E il futuro di Mou ora scricchiola

© foto di imago sportfotodienst

E' il giorno dei processi a Manchester dopo l'eliminazione di ieri dello United dalla Champions. Ai tifosi la sconfitta col Siviglia non è proprio andata giù e sui social l'hashtag #Mourinhoout inizia a circolare con una certa insistenza. Al centro delle critiche l'atteggiamento 'vacanziero' della squadra, apparsa scarica e senza grinta, ma pure le tattiche scelte dallo Special One. In fin dei conti ai Red Devils è rimasto solo un obiettivo per questa stagione (la FA Cup), considerando che la Premier è oramai andata (16 i punti di distanza dal City), così come la Carabao Cup e appunto la Champions. Il fatto di aver praticamente finito la stagione a metà marzo non va proprio giù ai tifosi, che ora chiedono la testa di Mourinho con una certa insistenza. Non siamo ancora ai livelli di Wenger con l'Arsenal, ma la direzione presa sembra essere quella. Anche se lo Special One ha da poco rinnovato fino al 2020, quindi difficilmente il club opterà per un esonero. La voce della piazza però potrebbe avere un peso importante nella decisione finale, anche perché lo stesso Mourinho difficilmente valuterebbe l'ipotesi permanenza di fronte ad un'alzata di scudi popolare.