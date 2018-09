Fa tutto Kessie: recupera palla, avanza, tira e segna. Milan avanti al 39'

Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan. Gattuso lancia Samu Castillejo come punta centrale, affiancato da Suso e Calhanoglu. Abate prende il posto di Calabria sulla destra. De Zerbi torna al 4-3-3 con l'ex Kevin-Prince Boateng, a riposo a Ferrara, a riprendersi il posto...

Milan in vantaggio al 39' con Franck Kessié. Bella azione personale dell'ivoriano che recupera palla dalla propria treqarti, avanza palla al piede senza venir contrastato e dal limite dell'area scarica un rasoterra sinistro preciso che si infila alla sinistra di Consigli.

