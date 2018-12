© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Patrik Schick è scatenato: dopo il rigore procurato il ceco ha realizzato una rovesciata in area di rigore e un tacco murato da Lemos, ora il gol del raddoppio giallorosso. Lancio lungo di Fazio, la difesa del Sassuolo è ancora una volta alta e sbilanciata, il numero 14 entra in area di rigore, fa fuori Consigli in uscita e deposita in rete col piede mancino. Schick-show!