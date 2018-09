Fabbricini sul successo dell'Italia di beach soccer: "Grande gioia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini ha commentato il successo degli azzurri di Beach Soccer all'Europeo: "La vittoria europea degli Azzurri di Del Duca rappresenta una grande gioia. La Nazionale di Beach Soccer è un'eccellenza della FIGC e fa parte a pieno titolo della famiglia del calcio italiano. C'è grande soddisfazione per il successo europeo che mancava da 13 anni. Mi congratulo con tutti i protagonisti, giocatori e staff, e con la Lega Dilettanti, che ha creduto in questa disciplina in tempi non sospetti ed è sempre in prima fila nell’organizzazione di grandi eventi internazionali".