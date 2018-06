Fabbricini sull'Italdonne: "Mondiale? Il prossimo sarà un grande anno"

Il commissario della FIGC Roberto Fabbricini è intervenuto in conferenza stampa, al fianco del ct Milena Bertolini, dopo la vittoria dell'Italia femminile contro il Portogallo che ha permesso alle azzurre di qualificarsi alla prossima Coppa del Mondo: "Spesso si parla di traguardo storico, non so se questo lo è, ma di certo è importantissimo. Dopo anni in cui la Nazionale era andata indietro oggi si è vista una grande squadra che va con merito al Mondiale. Ora l'appuntamento per tutto è quello della gara contro il Belgio, che pur rappresentando solo una formalità per quanto riguarda la qualificazione, va onorata al meglio per dimostrare che l'Italia c'è ed è in crescita. - continua Fabbricini - L'anno prossimo sarà un grande anno e in questi 12 mesi che ci separano del Mondiale sono certo che ci saranno ulteriori miglioramenti, anche se non sarà facile perché si parte da una base davvero ottima. Il lavoro della Federazione per la crescita del calcio femminile continuerà sulla strada intrapresa, anche grazie all'impegno e alla passione di Michele Uva, in quest'ultimo anno. Voglio ringraziare il ct e tutte le ragazze perché questo risultato rappresenta il trampolino di lancio per il completo rilancio del movimento femminile".