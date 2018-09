© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Col Napoli ha finora collezionato zero minuti, ma lo spagnolo Fabian Ruiz resta un pilastro dell'Under 21 delle furie rosse. Classe '96, l'ex Betis è stato schierato dal primo minuto nella sfida contro l'Irlanda del Nord valida per la qualificazione all'Europeo di categoria.

Il calciatore partenopeo giocherà nel centrocampo a due tratteggiato dal ct de la Fuente con Roca Junque. In avanti Soler, Fornals e Oyarzabal alle spalle del centravanti Mayoral.