Fabian: "Napoli, sono felice. Reds? Contro di noi vicini all'eliminazione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal ritiro della nazionale spagnola, Fabian Ruiz ha parlato della sua prima stagione al Napoli e l'ha fatto attraverso le frequenze di Radio Marca.

L'esperienza in azzurro. "Ho ancora quattro anni di contratto e sono felice lì, in questo momento penso alla prossima stagione per fare ancora meglio. La mia mente è concentrata sul Napoli", le parole dell'ex Betis.

Liverpool in finale di Champions. Il centrocampista iberico è stato interpellato anche sui reds, affrontati nel girone di Champions e arrivati all'ultimo atto contro il Tottenham. "La verità è che eravamo a un passo dall'eliminare il Liverpool, che s'è poi qualificato grazie a un gol. In realtà Klopp ha fatto un ottimo lavoro, non ha mai mollato. Penso che quest'anno i reds non perderanno in finale", ha detto Fabian.