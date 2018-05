Fabian Ruiz e André Gomes: il Napoli guarda in Spagna per la mediana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue la caccia al colpo in mediana per il Napoli. Tra i nomi citati oggi da Tuttosport, c'è ancora quello di Fabian Ruiz. Il giocatore del Siviglia è cercato d atanti club in Serie A ma pare che il Napoli continui a non mollarlo. Con lui nella lista di Cristiano Giuntoli, anche André Gomes del Barcellona.