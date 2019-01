Fabian Ruiz è il miglior regista a disposizione di Ancelotti?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabián Ruiz è stato schierato questa sera in cabina di regia a causa dell'assenza di Hamsik. Senza il capitano, Carlo Ancelotti ha optato per l'ex Betis al fianco di Diawara (a sua volta in campo per l'assenza di Allan) e gli affidato le chiavi del gioco. Esperimento forzato, che però nei 90 minuti contro la Lazio s'è rivelato una delle armi vincenti, una mossa che ha permesso al Napoli di avere la meglio al San Paolo di una delle più accreditate pretendenti al quarto posto.

Fabian ha assunto fin dall'inizio un ruolo dominante, s'è piantato in mezzo al campo per proporsi con regolarità al centro del gioco e l'ha fatto con intelligenza e senza errori. Mai banale lo spagnolo nell'impostazione della manovra, passaggi efficaci e utili per creare superiorità. Tanti filtranti dispensati con continuità e che hanno fatto del centrocampista spagnolo uno dei migliori in campo.

In quel ruolo, Marek Hamsik quest'anno difficilmente ha fornito prestazioni così convincenti. Lo spagnolo sembra avere migliori attitudini rispetto al capitano per costruire gioco e condurre l'azione e su questo aspetto, adesso, dovrà riflettere anche l'allenatore Carlo Ancelotti: è Fabián Ruiz il miglior regista a sua disposizione?