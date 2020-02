vedi letture

Fabian Ruiz è tornato, anzi non se n'è mai andato: stella galáctica a quattro giorni dal Barça

Brescia-Napoli 1-2 (27' Chancellor, 50' rig. Insigne, 54' Fabian Ruiz)

Fabian Ruiz è tornato. Anzi, diciamo la verità: non se n'è mai andato. Il centrocampista spagnolo, dopo un periodo di appannamento dovuto anche alle difficoltà interne del Napoli, contro l'Inter e contro il Brescia ha realizzato infatti due gol pesantissimi.

La perla dell'1-0 di "San Siro", nell'andata della semifinale di Coppa Italia giocata lo scorso 12 febbraio coi nerazzurri, e il golazo che stasera ha deciso la complicatissima sfida del "Rigamonti" riportando i partenopei nella loro vera dimensione: l'Europa, in virtù dell'attuale sesto posto in classifica (superate in un colpo solo Verona, Parma, Milan e Bologna). Ma non basta, perché il talento classe 1996 nell'ultimo periodo è tornato a giocare a tutto campo, spaziando tra le due trequarti con personalità, qualità di palleggio e tanta fisicità. Per poi arricchire, come detto, le sue già ottime prove col jolly da tre punti, almeno in questo caso.

Le critiche di qualche settimana fa? Già spazzate via. Fabian Ruiz è tornato al top proprio quando mancano pochissimi giorni al big match di Champions League contro il Barcellona, quella stessa squadra che insieme al Real Madrid lo ha messo nel mirino fin da quando dominava nelle giovanili del Betis. Non è un caso, d'altronde, che il patron De Laurentiis voglia blindarlo quanto prima con un rinnovo pluriennale e, soprattutto, una clausola addirittura da 180 milioni di euro. E se del doman non v'è certezza, visto che la trattativa per il suo nuovo contratto è piena di ostacoli (in primis la clausola, che gli agenti di Fabian vorrebbero fissare a 80 milioni circa), il popolo partenopeo non può che godersi il fulgido presente di uno dei suoi migliori giocatori. Perché questa stagione può avere ancora molto da dire, anche grazie al crack della Roja.