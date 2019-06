Fabian Ruiz, il migliore dell'Europeo: ma per il Napoli non ha prezzo

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualità superiore, quella di Fabian Ruiz. Nella finale dell’Europeo Under21, il suo gol ha sbloccato una partita che poteva essere ben più difficile per la Spagna. Di più, il centrocampista del Napoli ha dettato i tempi, in collaborazione con Marcos Roca e Dani Ceballos, alzando il baricentro e vincendo la sfida contro gli avversari, pur se quotati come Mohamed Dahoud. La differenza si è vista anche nella seconda frazione, al netto di un paio di alleggerimenti sballati forse dettati dalla sufficienza più che dalla qualità tecnica. Poi però ha messo lo zampino nel secondo gol, andando vicino al tris con una bella combinazione con Borja Mayoral.

Applaudito coralmente da tutta la Dacia Arena, c’è più di un motivo per cui Fabian Ruiz è seguito con insistenza dl Real Madrid, soprattutto dopo l’addio di Kovacic e il difficile approdo di Paul Pogba. Valutazione che probabilmente non c’è, così come una clausola rescissoria, anche in virtù dei trenta milioni spesi l’anno scorso per acquistarlo.