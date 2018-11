Fabian Ruiz: "Il peggio è passato. Io a Napoli grazie a Davide Ancelotti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli tra i protagonisti dell'avvio di stagione della squadra di Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Spagna Under 21: "All'inizio ho avuto difficoltà ad inserirmi per via di un infortunio che mi ha tenuto fuori tre settimane, ma adesso il peggio è passato e le cose stanno andando molto bene. Ancelotti è un grande allenatore, sempre vicino ai calciatori. Anche se quando si arrabbia...è davvero pericoloso - le sue parole a Onda Cero -. Nel Napoli ci sono giocatori molto forti, la qualità è molto simile a quella del campionato spagnolo e alla fine non credo ci sia un'enorme differenza. La pressione? E' un privilegio lottare per il primo posto. Per questo noi vogliamo provare a vincere lo scudetto: l’anno il Napoli ci è andato vicino, la Juve ha uno squadrone, è vero e sarà dura, ma proveremo a restare in corsa fino alla fine. Il mio arrivo al Napoli? Davide Ancelotti era fidanzato con una ragazza di Siviglia che conobbe a Madrid. Così quando le faceva visita andava allo stadio a vedere le gare del Betis e del Siviglia. Ed è in quelle occasioni che mi ha visto giocare".