Fabian Ruiz parla chiaro: "Sono sempre più innamorato di Napoli"

vedi letture

Intervista a Sky Sport per il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, che ha parlato in vista della sfida contro il Milan: "Prima che venissi qui sentivo in tanti parlare male di Napoli. Dicono anche che a Napoli si piange due volte, quando arrivi e quando vai via. Io sono sicuro che farò così. All'inizio piangevo perché sono arrivato qui da solo e non parlavo italiano, gli amici e i compagni di squadra mi hanno dato una grossa mano. Giorno dopo giorno sono sempre più innamorato di Napoli. La gente è calorosa, ti vuole bene e questo è bellissimo".