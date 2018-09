Fabinho esalta Bakayoko: "Il Milan ha preso un grandissimo giocatore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Liverpool Fabinho ha parlato del suo ex compagno ai tempi del Monaco Tiemoue Bakayoko, contestando la decisione del Chelsea di farlo partire con destinazione Milan: "Non credo che abbia avuto lo spazio giusto. Ho visto alcune gare del Chelsea e mi era sempre sembrato ad un buon livello. La prima stagione in un nuovo club è sempre difficile e io non mi sarei mai aspettato di vederlo partire. Secondo me il Milan ha preso un grande giocatore. Sono certo che lì potrà dimostrare le sue qualità e tornare ad essere quello del Monaco. Sono certo che se dovesse tornare in Inghilterra lo farebbe con grande forza e potrebbe dimostrare a tutti la sua qualità".