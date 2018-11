Fabinho chiuso al Liverpool. Milan e Juve pensano all'ex Monaco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quattro presenze in Premier, tre in Champions e una in Carabao Cup. Fabinho (25) non riesce a trovare spazio con continuità tra le file del Liverpool ed ecco che arrivano, puntuali, le voci di mercato. Il portale Sportmediaset.it conferma l'interesse del Milan per l'esterno ex Monaco, scrivendo inoltre che anche la Juventus sta seguendo con interesse la situazione del calciatore brasiliano.