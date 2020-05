Fabio Cannavaro: "Se chiama la Serie A, ci devi pensare. Specie sei un tecnico giovane"

Fabio Cannavaro ha parlato anche della possibilità di allenare in Serie A nel corso di una diretta Instagram con Pio e Amedeo. Questo il pensiero dell'ex difensore di Juventus, Inter, Parma e Napoli: "Quando un allenatore giovane come me, se viene chiamato da una società di Serie A ci deve pensare. Ci sono squadre come Milan, Juve, Inter, Roma, Lazio… È normale che se ti chiamano fa piacere".