Fabio Capello e il futuro di Lautaro Martinez: "Gli consiglio di restare all'Inter"

Il futuro di Lautaro Martinez è tema di grande di discussione in questi giorni. Il Barcellona ha individuato nell'attaccante argentino la pedina ideale per rinforzare l'attacco azulgrana e la trattativa con l'Inter è in corso, anche perché nel contratto che lega il 'Toro' al club nerazzurro c'è una clausola da 111 milioni di euro.

Per Fabio Capello, però, Lautaro farebbe meglio a restare all'Inter: "Glielo consiglio. Raggiungere ora il Barcellona e giocarsi il posto con Suarez non è facile - ha detto -. Come giocatore è molto bravo - ha dichiarato Capello a 'Cadena Ser' - Ha tutto: qualità, velocità e rapidità nella conclusione. E poi è un combattente". Ma per ora - per Capello - farebbe bene a restare in Italia.