Fabio Silva: "Juventus e Milan si erano fatte avanti. Magari in futuro..."

Il talento del Wolverhampton Fabio Silva, divenuto il 2002 più costoso al mondo, ha parlato anche degli interessamenti delle italiane, come riporta Tuttosport. "Anche la Juventus e il Milan si erano fatte avanti in passato. I miei agenti insieme a mio padre Jorge che lavora per la STV, con i loro partner italiani Luca Perugino e Umberto Riva, m’avevano aperto la possibilità di andare a giocare in Serie A, come successo a mio fratello. Chissà, magari in futuro... Nel calcio, come nella vita, mai dire mai".