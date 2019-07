© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In un'intervista rilasciata ad AS, Cesc Fabregas ha rivelato il motivo per il quale ha accettato di giocare nel Monaco: "Futuro? Non vedo oltre il Monaco. Volevo ottenere un lungo contratto, perché alla mia età era importante. Avevo offerte dal Chelsea, dall'Italia, da un'altra squadra della Francia ma quando hai 32 anni, di solito ti offrono solo un anno e loro mi hanno offerto tre anni qui. Ho avuto una lunga carriera e voglio avere la pace mentale ora e sapere che ho quel contratto aiuta. Sono in una città incredibile e in un campionato competitivo".