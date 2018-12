Fabregas e Bakayoko: Milan e Chelsea, le operazioni sono collegate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In queste settimane, i contatti tra Milan e Chelsea sono continui in quanto i rossoneri hanno messo nel mirino alcuni giocatori dei Blues per gennaio, in primis Cesc Fabregas. Secondo Tuttosport, questa operazione potrebbe essere legata al riscatto in estate di Tiemoué Bakayoko: se infatti il Diavolo dovesse riuscire ad ottenere lo spagnolo a zero, allora il riscatto del francese potrebbe arrivare senza sconti e pagando tutti i 35 milioni di euro fissati lo scorso agosto.