Fabregas, il Milan offre 8 mln. Confermate le difficoltà per Ibrahimovic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Otto milioni di euro. Questa, riporta 'SportMediaset', la cifra che il Milan è disposta a spendere per mettere le mani su Cesc Fabregas a gennaio, a sei mesi dalla naturale scadenza del suo contratto col Chelsea. Il club rossonero non è disposto ad assecondare la richiesta dei blues di 12 milioni di euro, ma è pronto comunque a corrispondere una cifra importante per anticipare la concorrenza. Confermata la frenata per Zlatan Ibrahimovic: il divorzio tra lo svedese e i Los Angeles Galaxy non sembra così scontata.