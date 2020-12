Fabregas su Sarri: "Persona di cuore ma troppo superstizioso. Allenamenti sempre alle 15"

Intervistato da Tuttosport, Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco, parla così di Maurizio Sarri, suo allenatore ai tempi del Chelsea: "Sarri voleva puntare su Jorginho, che aveva avuto al Napoli ed era arrivato al Chelsea per 60 milioni. A me non bastava giocare l’Europa League e Coppa di Lega, io sono sempre stato titolare. Volevo essere sempre protagonista in Premier. Così alla fine sono andato via. Sarri è un buon allenatore e una persona di cuore. Però ha convinzioni molto forti a livello tattico, è superstizioso ed è molto difficile fargli cambiare idea. Se ripenso alla storia degli allenamenti...".

Cioè?

"Sarri ci fissava gli allenamenti sempre alle 3 del pomeriggio. Chi aveva famiglia come me, in quel modo non vedeva i figli tutto il giorno. La mattina andavano a scuola e quando rientravo la sera dopo l’allenamento, loro erano già a letto. Così un giorno abbiamo chiesto a Sarri di spostare le sedute al mattino. Ma ci disse che dovevamo allenarci alle 15 perché una studiosa di Pisa aveva provato scientificamente che quello è l’orario migliore per il corpo. Mah, sarà... Io so solo che per qualsiasi giocatore è molto importante anche il tempo in famiglia".