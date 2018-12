Fabregas sul futuro: "Resto al Chelsea fino al termine della stagione"

© foto di Image Sport

Cesc Fabregas, centrocampista finito recentemente nel mirino del Milan, ha parlato dopo la vittoria in Europa League del suo Chelsea: "Non ho ancora parlato con nessuno del mio futuro. Ovviamente a gennaio potrò già accordarmi e firmare un pre contratto in vista dell'estate con chiunque voglia, e questo probabilmente farà gola a molti. Però, quello che posso dire in questo momento, è che finirò la stagione con i Blues. Qui sto bene, Stamford Bridge è unico, ma è chiaro che, come tutti i giocatori, voglia giocare di più".