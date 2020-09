Faccia a faccia in vista Inter-entourage Lautaro. Fastidio per le voci e voglia di un'intesa

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su quello che sarà il faccia a faccia tra l'entourage di Lautaro Martinez e l'Inter. Beto Yaqué e Sergio Zarate vedranno la dirigenza nerazzurra che non ha gradito il doppio pit stop con Real Madrid e Barcellona. Il club di Suning vuole tenere l'argentino ma avrebbe fatto a meno della voglia di altre offerte messa in mostra dagli agenti del giocatore. Senza proposte concrete e ufficiali, però, non saranno possibili contratti proposti da 10 milioni come gli agenti chiedono. L'idea dell'Inter è mettere sul tavolo 5 più bonus.