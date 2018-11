Faccini: "Roma, buon successo. Ma vedo una squadra presuntuosa"

Con la vittoria di ieri contro il CSKA Mosca la Roma ha quasi guadagnato il pass per gli ottavi di Champions. Restano però dei dubbi sulla squadra, ancora poco convincente sotto il profilo del gioco e della gestione della partita. "Fondamentale è stato il successo, per quel riguarda il resto c'è da fare qualche piccola critica", dice Alberto Faccini, ex attaccante giallorosso, in un'intervista al sito TimGate. "E' stata una Roma un po' troppo presuntuosa, anche in considerazione del fatto che nella ripresa ha potuto giocare in superiorità numerica. Il CSKA è una squadra di giovani e ora in realtà l'esame campionato rispetto a questa partita è un'altra cosa. il match con la Samp è delicato, i tifosi vogliono delle risposte anche in campionato".

Su Dzeko che idea si è fatto? Perché questo rendimento così negativo?

"In generale vedo da parte sua un po' di supponenza, un atteggiamento quasi come per dire: 'fate di tutto per darmi via'. L'ho visto perdere palla senza rincorrere l'avversario e questo è un campanello d'allarme. Per ora è una Roma da sei meno. Bisogna riprendere la concentrazione e dare la possibilità a Di Francesco di lavorare tranquillamente senza metterlo così spesso in discussione".