Facundo Ferreyra lontano dalla Serie A: è a un passo dal Benfica

© foto di Federico Gaetano

Facundo Ferreyra verso il Benfica. L'attaccante dello Shakhtar, cercato in Italia da Fiorentina, Inter, Napoli, Bologna e Torino, sembra a un passo dalla firma con gli encarnados. L'argentino arriverebbe a parametro zero, visto il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo riporta O Jogo.