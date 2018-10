Faggiano: "Gervinho? Sarebbe bastato il 70% di quanto visto a Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che impatto per Gervinho col Parma. L'ivoriano è sin qui uno dei migliori giocatori del campionato, di lui ha parlato Daniele Fanggiano ai microfoni di Sky: "Mi sarebbe bastato che fosse anche il 70% di quello che ha fatto alla Roma. Gervinho mi ha convinto in queste partite, il campo gli sta dando ragione. Spero che sarà così sino alla fine del campionato, ma ci sono tutti i presupposti: si fa volere bene da tutti e questo conta tanto per una squadra come la nostra che deve pensare a salvarsi".

Su D'Aversa.

"D'Aversa non paga lo scotto della Serie A, non è un allenatore pubblicizzato e da un certo punto di vista è meglio così. Noi ora pensiamo alla salvezza, è il nostro obiettivo".