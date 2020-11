Faggiano: "Shomurodov come Piatek. E in un mese parla già italiano, a differenza di altri..."

Grandi elogi per Eldor Shomurodov, che secondo il ds del Genoa Faggiano potrà ripercorrere le orme di un grande ex rossoblù: "È come Piatek che non conosceva nessuno, è un calciatore importante, che voleva anche l’Hellas Verona al posto di Kalinic. Non sto a dire chi lo abbia acquistato, so solo che ora è al Genoa e dovrà fare il bene del Genoa. In compenso, in un mese e mezzo parla già italiano, a differenza di altri calciatori. A buon intenditor, poche parole. Czyborra? Ha due anni di prestito con obbligo di riscatto a cinque milioni di euro. Al momento è la terza scelta a sinistra ma chi sta davanti a lui deve dimostrare di meritarsi il posto. Il mercato di gennaio risentirà del cambio del modulo da tre a quattro", ha detto il dirigente a Telenord.