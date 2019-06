Faggiano: "Sono contento a Parma. Iturbe? Interessa, vedremo il budget"

© foto di Andrea Cantini

Presente negli studi di Sportitalia, il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato delle voci che lo volevano vicino alla Roma: "Fa piacere l'accostamento, ma da qui a dire che ci sia stato un approccio ce ne passa. Sarà uscito il mio nome dalla classica stanza dei bottoni, io sono contento a Parma".

Conte riuscirà a far bene anche all'Inter?

"Mi auguro per lui che possa fare bene, è un grande allenatore. Spero però che perda contro di noi".

Chiesa può essere un profilo giusto per Conte?

"Gran giocatore, ha lo spirito che piace a Conte, è un combattente e lotta su ogni pallone. Può essere perfetto per lui".

Il Parma sta trattando Ciano?

"Lo abbiamo trattato in B, ma scelse il Frosinone. Ora non interessa".

D'Aversa ha rinnovato, cosa farà Faggiano?

D'Aversa ha rinnovato il suo contratto e resta a Parma, io parlerò domani con la società. Stiamo parlando di rinnovare per altri anni. Ma non è un problema di contratti, sono importanti progetti e programmi. Il Parma ce li ha e io sono contento di andare avanti. Ho un rapporto vero con la società, non è un problema un anno in più o in meno di contratto".

Iturbe può essere il colpo dell'estate?

"Iturbe ci interessa, ma dobbiamo guardare il budget e cercare di rinforzare la squadra, dobbiamo fare meno errori di quest'anno e non salvarci alla penultima giornata ma vivere con un po' più di tranquillità".

Cosa pensa del ruolo di Maldini nel Milan?

"Gli faccio un grosso in bocca al lupo. Sa dove va a lavorare, sa cosa deve fare, in una piazza che vuole tornare ai fasti di un tempo".