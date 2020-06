Fair play Agnelli, complimenti da Dal Pino. Premiazione Juve, De Laurentiis distratto

Il gesto di Andrea Agnelli non passa inosservato. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il presidente delle Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha infatti fatto i complimenti all’omologo in casa Juventus, per aver premiato i giocatori del Napoli dopo la vittoria azzurra in Coppa Italia. Curiosità, sempre dal quotidiano torinese: entrambe le premiazioni avrebbero dovuto essere condivise (anche quella della Juve come seconda), ma De Laurentiis avrebbe ammesso di essersi distratto mentre sfilavano i calciatori bianconeri.