Fair play nel segno del Genoa: presentato il 25° "Trofeo Spensley"

Fonte: Inviato al Museo della Storia del Genoa

Cifra tonda per il Torneo “James Spensley”. Il celebre torneo giovanile intitolato al fondatore del Genoa raggiunge la 25a edizione. Tanti bambini in campo fra il 6 e il 9 settembre per una manifestazione che, oltre a componenti del calcio ligure, vanta anche la presenza di un club scozzese di Swansea, il Mumbles Rangers. Quattro giorni intensi nel nome del fair play e di Giuseppe Piccardo, Franco Salvo e Pippo Spagnolo, a cui è dedicato il 4° memorial a cui prenderanno parte le otto squadre eliminate agli ottavi di finale del torneo. 16 squadre ai nastri di partenza, quattro campi e tanta allegria. Per venire incontro alle quattro società fuori provincia - Savona, Ceriale e Albissola - l’organizzazione ha deciso di far disputare le gare di quel girone, a cui prenderà parte anche l’Arenzano, proprio a Ceriale. Questo per evitare spostamenti ulteriori alle squadre nel già congestionato traffico cittadino in seguito al crollo del ponte Morandi.

DA EL SHAARAWY, A PELLEGRI PASSANDO PER MODRIC - Tanti grandi calciatori hanno disputato questo torneo, da El Shaarawy a Pellegri. Tante storie si intrecciano allo “Spensley”. La più curiosa riguarda uno giovanissimo Luka Modric. Il fenomeno croato all’epoca, con il suo paese in guerra, partecipò scalzo e senza maglietta. Un ragazzo di Genova provvide a comprargli gli indumenti da gioco compiendo un gesto bellissimo.

IERI LA PRESENTAZIONE - Nella mattinata di ieri c’è stata la presentazione dell’evento. La location non poteva che essere nella Sala dei Trofei del Museo della Storia del Genoa: “25a edizione vuol dire non solo aver avuto una grande idea - ha esordito Giorgio Guerello della Fondazione Genoa - ma vuol dire anche una capacità organizzativa eccezionale basata sul volontariato che fa sì che questo torneo abbia valore internazionale. E’ un valore aggiunto, non solo per il Genoa, ma per la città”. “Siamo molto orgogliosi essere arrivati a quello che per noi è un traguardo - ha detto l'organizzatore del torneo Fabio Salvo -. Non è facile, abbiamo dovuto saltare un anno per motivi anche economici ma siamo ancora qua. Era un obbligo morale verso chi c’è stato e ha permesso di arrivare alla 25a edizione”.

Le squadre partecipanti: Genoa, Ligorna, Lavagnese, Genova Calcio, Athletic Club, Pieve Ligure, Mumbles Rangers (Galles), ASD James, Arenzano, Albissola, Savona, Ceriale, Campomorone S. Olcese, Molassana, A. Baiardo, Sestrese.

I campi sportivi: Ligorna, Ceriale (SV), “Sanguineti” (Genova Quarto), “Ca’ de Rissi” (Genova Molassana).